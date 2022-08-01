Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 августа 2022 13:26

Путин учредил знамя Главного управления специальных программ президента России

Оно представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, обшитое золотистой тесьмой
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин учредил знамя Главного управления специальных программ президента России

Путин учредил знамя Главного управления специальных программ президента России

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ (ГУСП) главы государства.

«В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Знамя ГУСП представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, обшитое золотистой тесьмой. По его сторонам расположен золотистый плетеный орнамент в рамке золотистого цвета, а по краям полотнища – десять золотых пятилучевых звезд.

На лицевой стороне в центре знамени главная фигура Государственного герба России, на оборотной в центре – геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента РФ. Кроме того, в верхней части рамки размещена надпись: «Отечество», в нижней – «Достоинство и Честь».