Путин учредил знамя Главного управления специальных программ президента России Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении знамени Главного управления специальных программ (ГУСП) главы государства.

«В целях реализации единой государственной политики в области геральдики и упорядочения официальных символов федеральных органов исполнительной власти постановляю: учредить знамя Главного управления специальных программ президента Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Знамя ГУСП представляет собой прямоугольное полотнище синего цвета, обшитое золотистой тесьмой. По его сторонам расположен золотистый плетеный орнамент в рамке золотистого цвета, а по краям полотнища – десять золотых пятилучевых звезд.

На лицевой стороне в центре знамени главная фигура Государственного герба России, на оборотной в центре – геральдический знак эмблема Главного управления специальных программ президента РФ. Кроме того, в верхней части рамки размещена надпись: «Отечество», в нижней – «Достоинство и Честь».