Чаи "Липтон" и "Брук Бонд" уйдут с российского рынка к концу 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут выпускаться на российском рынке к концу 2022 года из-за прекращения их владельцем бизнеса на территории России, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании Ekaterra.

Международная чайная компания Ekaterra, которая владеет чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, после продажи компанией Unilever чайного бизнеса решила прекратить работу на территории РФ.

"Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории России, так как текущая ситуация не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес. Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond больше не будут выпускаться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию", – уточняется в пресс-релизе компании.

Ранее KP.RU писал, что зарубежные производители пива не уйдут с российского рынка. В Ассоциации производителей пива подтвердили, что иностранные компании не планируют закрыть производства в России.