Читатели Haber7 возмутились бесцеремонным прикосновением Макрона к главе МИД Бенина

Макрона назвали бесцеремонным и невежливым из-за прикосновения к министру иностранных дел Бенина. Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон попал под шквал критики из-за своего бесцеремонного поведения во время визита в Бенин. Беседуя с главой бенинского МИД Орельеном Агбенонси, Макрон неожиданно коснулся плеча министра. Агбенонси демонстративно почистил место на своей одежде, к которому прикоснулся французский президент.

Читатели турецкого издания Haber7 назвали такое поведение Макрона невежливым и позорящим его, а реакцию главы бенинского МИД - адекватной.

Комментаторы отметили, что во время встреч такого высокого уровня уместны лишь рукопожатия. Многие пишут о высокомерии Европы по отношению к другим странам, которое выразилось в неуместном жесте Эммануэля Макрона.

Эммануэль Макрон с 25 по 28 июля совершал турне по странам Африки. После встречи с президентом Камеруна он назвал африканцев лицемерами из-за сближения с Россией.