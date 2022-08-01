Экс-замначальника штаба армии США признал, что Украина проиграет в затяжном конфликте с Россией

Бывший замначальника штаба армии США Джек Кин. Фото: Кадр видео

Украина неизбежно потерпит поражение в случае затяжного противостояния с Россией, заявил бывший замначальника штаба армии США Джек Кин.

По его мнению, шансы на поражение Украины увеличатся в случае затягивания конфликта. «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем хуже будет Украине. Время не на ее стороне», — рассказал отставной американский генерал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Кина, за последние месяцы Вооруженные силы Украины уже потеряли много солдат в попытке сдержать действия РФ по освобождению ЛНР. Соответственно, теперь в ВСУ наблюдается масштабный кадровый голод.

Также к крайне негативным для Украины факторам Кин относит то обстоятельство, что многие страны до сих пор сохраняют нейтралитет или поддерживают Россию. Кроме того, Запад также не настроен разрывать все связи с РФ, так как продолжает остро нуждаться в российских энергоресурсах.

Ранее американский военный аналитик, экс-офицер разведки США Скотт Риттер заявил о бесполезности западной военной помощи Украине. По его мнению, Россия неизбежно уничтожит все поставляемые Киеву западные вооружения и боеприпасы. Риттер полагает, что вместо многомиллиардных трат на накачивание Киева оружием западным политикам стоило бы заняться решением проблем своих стран.