Compact: немецкий министр подвергся нападкам со стороны коллег после слов об ошибке Запада в отношениях с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр транспорта немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Херманн обвинил западные страны в упущенном шансе построить взаимовыгодные отношения с Россией, чем вызвал "ужасающую реакцию" со стороны коллег, сообщает издание Compact.

В письменном документе, который опубликовали СМИ, Херманн заявил, что у лидеров стран Запада была возможность построить новую архитектуру безопасности на континенте с учетом интересов РФ и других бывших республик СССР сразу по завершении холодной войны, но этот шанс был ими проигнорирован - они допустили расширение НАТО на Восток.

“Необычное заявление для политика из "зеленых": партия уже давно отказалась от пацифистских идеалов и фактически превратилась в ярого союзника Киева в конфликте на Украине. Разумеется, что инициатива Херрманна немедленно вызвала ужасающую реакцию", - отмечается в публикации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.