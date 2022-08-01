Россия включила в черный список 39 британских политиков, бизнесменов и журналистов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия ответными санкциями включила в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании в связи с недружественными действиями Лондона, сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В связи с продолжением применения правительством Великобритании механизма санкционных ограничений в отношении представителей общественно-политических кругов России, отечественных экономоператоров и СМИ принято решение о включении в российский «стоп-лист» ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов», – сказано на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что попавшие в черный список лица способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию России и ее международную изоляцию. В МИД РФ заявили, что действия Великобритании по насаждению русофобии и распространению недостоверной информации о России получат адекватный и решительный ответ со стороны Москвы.

Как уточняется в заявлении ведомства, в «стоп-лист» попали в частности бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член Палаты лордов Джордж Робертсон и депутат Палаты общин, лидер Лейбористской партии Кир Стармер и основатель компании Royal Consulting Клайв Роудс.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года Россия ввела санкции против 154 британских лордов.