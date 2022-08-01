Эдита Пьеха заболела в день своего 85-летия Фото: Олег ЗОЛОТО

Народная артистка СССР, певица Эдита Пьеха сообщила, что заболела в день своего 85-летия, который был в воскресенье, 31 июля. Она рассказала о своей болезни в разговоре с «Московским комсомольцем».

«Вы простите меня, пожалуйста. Я простыла и плохо говорю, не смогу беседовать», – сказала певица.

По словам артистки, свой день рождения она в этот раз не отмечала, поскольку из-за болезни была вынуждена провести этот день в постели.

Эдита Пьеха родилась в 1937 году в семье польских иммигрантов в маленьком шахтерском городе Нуайель-су-Ланс на севере Франции. В воскресенье, 31 июля, ей исполнилось 85 лет. Впервые певица выступила перед публикой в 1956 году в Ленинградской консерватории, а в 1988 году Эдита Пьеха стала народной артисткой СССР.

Как писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин поздравил с певицу юбилеем, назвав ее творчество ярким явлением в истории отечественного эстрадного искусства.