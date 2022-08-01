Генпрокуратура России признала нежелательной британскую организацию Calvert 22 Foundation Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура России приняла решение о признании нежелательной деятельности британской неправительственной организации Calvert 22 Foundation.

«По результатам изучения поступивших материалов Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности иностранной неправительственной организации Calvert 22 Foundation, Великобритания», – сказано на сайте Генпрокуратуры.

Как заявили в ведомстве, деятельность Calvert 22 Foundation представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Информация о принятом решении направлена в Министерство юстиции РФ для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Напомним, ранее Генпрокуратура России признала нежелательным Фонд открытой Эстонии*.

*Организация, признанная в РФ нежелательной