Песков прокомментировал возможный разговор Путина с Макроном

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кремль сообщит о контактах президента России Владимира Путина с его французским коллегой Эмануэлем Макроном, если они состоятся, сказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Главы РФ и Франции не обсуждали накопившиеся проблемы уже в течение двух месяцев. В понедельник французский лидер провел телефонные переговоры с лидером Украины.

"Мы сообщим если и когда контакт состоится", - уточнил Песков.

Ранее сообщалось, что президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 12 февраля провели телефонные переговоры. Беседа глав государств длилась 1 час 40 минут.

Также ранее KP.RU писал, что Путин и Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины. Президенты России и Франции обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины 18 марта 2022 года.