МИД Швеции вызовет представителя посольства РФ из-за комментария о погибшем на Украине наемнике Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Швеции намерено вызвать представителя посольства России в Стокгольме в связи с комментарием о гибели 28-летнего шведского наемника на Украине.

«МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе», – рассказали ТАСС в МИД королевства.

Ранее посольство России в Швеции опубликовало комментарий относительно гибели наемника. Российское дипломатическое представительство выразило сожаление, что шведские СМИ в своих материалах попытались создать позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника. В посольстве РФ заявили, что наемник, вступивший в ряды армии, на протяжении восьми лет воевавшей против мирного населения, становится преступником в соответствии с международным правом.

Напомним, в районе Донецка в ходе боевых действий погиб лейтенант, ранее служивший в Военно-воздушных силах Швеции в городе Уппсала. Мужчина приехал на Украину с целью завербоваться в отряды Вооруженных сил Укоаины и поделиться своими тактическими знаниями. Лейтенант шведских ВВС принимал участие в боях на Донецком направлении и погиб от ранения гранатой.