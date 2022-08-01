Зеленский и Макрон обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский обсудил с главой Франции Эммануэлем Макроном сотрудничество государств в сфере безопасности, макрофинансовую поддержку Украины и наращивание экспорта украинского зерна.

По данным офиса Зеленского, телефонный разговор прошел сегодня, 1 августа 2022 года, и длился в течение 1,5 часов.

“Лидеры государств предметно обсудили сотрудничество в безопасности. Президент Украины отметил принятые Францией решения по поводу поставок нового современного вооружения, а также оказанную оборонительную помощь. Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Киеву помощи в безопасности как Францией, так и другими международными партнерами", - уточняется в сообщении на интернет-портале офиса Зеленского.

Ранее Зеленский сообщил, что вечером в субботу, 12 февраля, он поговорил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном. По словам лидера Незалежной, они обсудили ситуацию в его стране с безопасностью, а также “пути активизации” дальнейших переговоров в “нормандском формате”.