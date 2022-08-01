Пушилин считает, что Зеленский хочет снизить легитимность референдума в ДНР через эвакуацию населения

Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Киеву территорий Донецкой Народной республики вступают попыткой снизить легитимность будущего референдума о вхождении ДНР в состав России, заявил глава республики Денис Пушилин.

"Если расценивать любые шаги украинских властей, то в последнюю очередь они преследуют интересы мирного гражданского населения, тем более, Донбасса", - сказал Пушилин в эфире "России 24", комментируя сообщения Зеленского об эвакуации населения с подконтрольных Украине территорий ДНР.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в Киеве приняли решение об обязательной эвакуации населения с подконтрольной ему территории ДНР. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Совфед рассмотрит обращения ДНР и ЛНР о вхождении в состав России после того, как будут проведены соответствующие референдумы.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 августа 2022 года можно прочитать здесь.