Состояние богатейших бизнесменов России сократилось с начала 2022 года на 60,25 млрд долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совокупное состояние богатейших бизнесменов из России уменьшилось с начала 2022-го года на 60,25 миллиарда долларов, при этом больше всех потерял совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, потери которого составили 8,2 миллиарда долларов, а состояние сократилось до 20,6 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В целом, рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него в настоящее время входят 25 россиян. Их общее состояние по данным на 1 августа 2022 года было равным 322,57 миллиарда долларов.

Самый богатый из них - один из основных собственников "Норникеля" Владимир Потанин, которому с начала текущего года удалось нарастить капитал на 691 миллион долларов - до 31,6 миллиарда. Существенно уменьшилось состояние совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона, занимающего вторую позицию в рейтинге, - на 5,73 миллиарда долларов, до 26,7 миллиарда.

Ранее KP.RU писал, что за период пандемии состояние богатейших людей в мире увеличилось вдвое. По данным Oxfam, суммарное состояние десяти богатейших людей мира в начале пандемии составляло $700 млрд. Сейчас же оно составляет $1,5 трлн. По расчетам гуманитарной организации, ежедневно общее количество денег на счетах самых богатых людей планеты увеличивается на $1,3 млн.