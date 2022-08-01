China Times: Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань 2 августа 2022

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во вторник, 2 августа, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации газеты China Times, политик может встретиться с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Вероятно, Пелоси проведет на острове ночь, а с Инвэнь проведет встречу в среду, 3 августа.

Как отмечается в сообщении, самолет со спикером Палаты представителей может приземлиться в аэропорту Тайваня под надуманным предлогом, например по причине «внезапной неисправности самолета».

Напомним, самолет, на котором находится Пелоси, вылетел из аэропорта Гонолулу на Гавайских островах. Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом предупредил спикера палаты представителей о рисках визита на Тайвань. По данным телеканала, представители Пентагона и Белого дома пытались убедить политика в рискованности подобного визита, однако напрямую не советовали отказаться от поездки.