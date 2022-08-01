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В мире1 августа 2022 16:26

Белый дом выразил поддержку возможному визиту Нэнси Пелоси на Тайвань

США не стоит бояться риторики Китая, отметили в Вашингтоне
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Фото: REUTERS

Белый дом поддерживает возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.

«Мы хотим гарантировать, что она может безопасно выезжать за рубеж. Нам как стране не следует бояться этой риторики Китая или потенциальных действий. Речь идет о важной поездке спикера, и мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать», – сказал он в эфире телеканала CNN.

По мнению Кирби, у Пекина нет оснований предпринимать какие-либо действия в связи с турне Пелоси по Азиатско-Тихоокеанскому региону. США поддерживают свободные и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во вторник, 2 августа.

Как писал сайт KP.RU, МИД Китая вновь предупредил США об «очень серьезных последствиях» визита Пелоси на Тайвань.