Белый дом выразил поддержку возможному визиту Нэнси Пелоси на Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси Фото: REUTERS

Белый дом поддерживает возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби.

«Мы хотим гарантировать, что она может безопасно выезжать за рубеж. Нам как стране не следует бояться этой риторики Китая или потенциальных действий. Речь идет о важной поездке спикера, и мы сделаем все возможное, чтобы ее поддержать», – сказал он в эфире телеканала CNN.

По мнению Кирби, у Пекина нет оснований предпринимать какие-либо действия в связи с турне Пелоси по Азиатско-Тихоокеанскому региону. США поддерживают свободные и безопасные регионы Индийского и Тихого океанов, добавил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома.

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во вторник, 2 августа.

Как писал сайт KP.RU, МИД Китая вновь предупредил США об «очень серьезных последствиях» визита Пелоси на Тайвань.