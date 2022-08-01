Власти Москвы и КаМАЗ инвестируют в завод «Москвич» первые 5 млрд рублей

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Власти Москвы и КамАЗ инвестируют в завод «Москвич» первые пять миллиардов рублей, сообщается в соглашении между правительством столицы и ПАО «КамАЗ», опубликованном на сайте мэрии города.

Отмечается, что деньги на развитие автомобильного завода направят в течение 60 календарных дней. Порядок и срок финансирования каждой из сторон согласуют до 1 сентября 2022 года.

Сторонами соглашения выступают правительство Москвы в лице мэра Сергея Собянина и ПАО «КамАЗ» в лице гендиректора Сергея Когогина. Согласование стратегий развития завода на восемь лет согласуют не позднее 15 августа 2022 года.

Ранее KP.RU сообщал, что производство автомобилей «Москвич» возобновится на столичном заводе «Рено». Предприятие перешло на баланс города 16 мая 2022 года. На заводе планируют выпускать современные модели автомобилей, в том числе и электромобили.