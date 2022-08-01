В России предложили ввести «школьный капитал» в 20 тысяч рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Сборы в школу больно бьют по кошелькам родителей. В связи с этим было бы целесообразно ввести в стране «школьный капитал». С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она отмечает, что чтобы собрат детей в школу или детский сад, некоторые семьи вынуждены экономить на самом основном, а порой даже оформляют кредиты на школьную форму. Капитал же может стать помощью семьям, а получать его должны все без исключения.

- Если в семье несколько детей и всем надо купить форму, обувь, канцелярские принадлежности, спортивный костюм, сделать так, чтобы твой ребенок выглядел не хуже, чем другие. Цены растут, и для многих сборы в школу превращаются в самое настоящее испытание, — рассказала Волынец NEWS.ru.

Она уверена, что выплаты капитала поддержат семьи, но у такой практики есть и минус – часто чтобы получить господдержку люди пускаются на различные ухищрения: прикидываются нуждающимися, а сами ездят на внедорожниках.

Ирина Волынец подчеркивает, что капитал должен выдаваться исключительно в форме сертификата, чтобы его нельзя было обналичить. А на средства приобрести исключительно форму и канцелярские принадлежности.

Сумма выплат должна стартовать с 20 тысяч рублей и регулярно индексироваться.