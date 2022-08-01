Названы место и дата прощания с худруком ансамбля «Березка» Мирой Кольцовой

Мира Михайловна Кольцова, худрук легендарной "Березки", скончалась на 84-м году жизни. Фото из архива ансамбля «Березка».

Названы место и время прощания с художественным руководителем ансамбля «Бережка» Мирой Кольцовой. Народная артистка СССР скончалась в возрасте 83 лет, последние годы своей жизни она болела.

Церемония прощания состоится 3 августа в 11:00 в Светлановском зале Дома музыки. После тело артистки будет предано земле на Ваганьковском кладбище Москвы. Об этом Пятому каналу рассказала начальник PR-отдела ансамбля Елена Грицак.

Несмотря на тяжелую болезнь, Кольцова до последнего принимала участие в деятельности ансамбля, старалась не пропускать концертов. И это объяснимо, ведь «Березке» она отдала всю жизнь.

Еще в 1957 году после окончания хореографического училища она пришла в ансамбль и 20 лет была ведущей солисткой. А в 1979 году стала худруком и главным балетмейстером «Березки», придумав сотни постановок.

Она жила ансамблем и дома появлялась только по вечерам. А когда выдавались свободные дни, спешила с мужем за город, чтобы побыть в тишине и отправиться за грибами.

- Когда вечером прихожу домой, "кипят" все телефоны подряд. Три сотовых и городской. Так редко дома бываю. Все время поездки, - признавалась она в интервью "Российской газете".