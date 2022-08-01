«Синема парк» и «Формула кино» отменили показ фильмов от киностудий, ушедших из России Фото: Олег ЗОЛОТО

Объединенная киносеть «Синема парк»/«Формула кино» отменила показ фильмов в формате видеоматериала в паре с российскими лентами от киностудий, которые приостановили деятельность в России, сообщил генеральный директор объединенной киносети Алексей Васясин.

«Да, все правда. Цель акции выполнена полностью, ждем встречных шагов от Министерства культуры РФ», – передает слова гендиректора киносети ТАСС.

По его словам, целью акции было привлечение внимания к проблемам кинопрокатной отрасли, а также разработка единого плана выхода индустрии из создавшейся ситуации. Позже акция была отменена, так как совет директоров объединенной киносети не согласовал ее проведение из-за ущерба правообладателям.

Васясин добавил, что все купленные по акции билеты были возвращены, и ущерб правообладателю полностью отсутствует.