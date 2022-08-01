В посольстве России заявили об отсутствии оснований претензий Киева на имущество СССР

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Претензии украинского посла в Британии Вадима Пристайко по поводу российской собственности за рубежом не имеют никаких оснований в международном праве. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Российские дипломаты акцентировали внимание на том, что если и говорить о единственном правопреемнике СССР, то им является России. К тому же именно РФ взяла на себя ответственность за все советские долги в размере 110 миллиардов долларов и полностью смогла погасить их.

Что же касаются других бывших советские республики, включая Украину, то они покинули Советский Союз, не обремененные внешними долгами.

- Как единственный правопреемник СССР Россия в то время также юридически приняла на себя права на всю советскую собственность за рубежом. Чтобы Украина сейчас могла претендовать на какую-либо долю этой собственности, то киевские власти должны были взять на себя соразмерную долю советских долгов, чего они не сделали, - сказано в заявлении дипломатического ведомства.

Напомним, ранее сайт KP.RU писал, что Киев требует от Москвы вернуть "хотя бы" треть иностранного имущества бывшего Советского Союза, которое оказалось у России в связи с тем, что она взяла на себя долги СССР.