В Чувашии вдвое выросло количество мер поддержки промышленности

Глава Чувашии Олег Николаев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как рассказал министр, с 2022 года в Чувашии начали действовать программы «НИОКР», «Корректировка техдокументации», «Пилотные партии», «Компенсации затрат на уплату кредита», «Госучастие Чувашии», «Лесная промышленность».

Кроме того, в 2023 году инициирован запуск новой программы субсидирования, направленной на возмещение части затрат предприятий обрабатывающей промышленности на приобретение нового оборудования.

Помимо этого, на встрече было анонсировано создание «одного окна» для промышленных предприятий. Так, за Фондом развития промышленности и инвестиционной деятельности планируется закрепить Центр кластерного развития Республики и Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в научно-технической сфере Чувашии, которые сейчас находятся в ведении Минэкономразвития региона. Глава Республики Олег Николаев поддержал идею и отметил, что это упростит взаимодействие между структурами и предприятиями.

Также Александр Кондратьев представил ключевые результаты деятельности по отраслям промышленности. Он сообщил, что в январе-июне этого года промышленными предприятиями Чувашии отгружено товаров собственного производства на 3,3 % больше к аналогичному периоду прошлого года.

Глава Чувашии особое внимание уделил усилению работы по развитию в республике промышленных индустриальных парков и технопарков, увеличению кооперационных цепочек среди местных и региональных производителей в рамках кластерных проектов, что должно способствовать ускорению развития промышленности.