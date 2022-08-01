Работа КПП «Яринье» между Косово и Сербией восстановлена
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Работа контрольно-пропускного пункта «Яринье» между Косово и Центральной Сербией восстановлена.
По информации национального телевидения Сербии РТС, через КПП проехал первый грузовик. «Яринье» был заблокирован в течение 26 часов после того, как власти Косово решили запретить въезд на территорию непризнанной республики.
Напомним, ранее сербский президент заявлял, что армия самопровозглашенного Косово намерена напасть на северную часть Сербии.
О том, что происходит на границе Сербии и Косово в понедельник 1 августа, читайте здесь на KP.Ru.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косова.
Между тем депутат Госдумы Морозов считает возможным военный конфликт между Сербией и Косово с участием НАТО.