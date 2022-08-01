Блинкен назвал Китай ответственным за возможное обострение отношений из-за Тайваня Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ответственность за возможное обострение отношений между Соединенными Штатами и Китаем в случае визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань будет лежать на Пекине, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если спикер решит посетить, а Китай попытается создать кризис какого-либо рода или другим образом увеличить напряженность, – это будет полностью на Пекине», – заявил глава Госдепа журналистам.

Как отметил Блинкен, Пелоси сама будет принимать решение относительно посещения Тайваня, так как Конгресс США является независимой структурой. Госсекретарь подчеркнул, что США ждут от КНР ответственного поведения.

Напомним, поездка Нэнси Пелоси на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием. Ожидается, что она прибудет на остров во вторник, 2 августа.

Как писал сайт KP.RU, ранее телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Белый дом предупредил спикера палаты представителей о рисках визита на Тайвань. По данным телеканала, представители Пентагона и Белого дома пытались убедить политика в рискованности подобного визита, однако напрямую не советовали отказаться от поездки.