ВСУ выпустили три ракеты из американских РСЗО HIMARS по Стаханову Фото: REUTERS

Ночью 1 августа украинские вооруженные формирования выпустили по Стаханову несколько ракет из американских реактивных системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

- В 22:05 по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS были выпущены 3 ракеты, - сказано в сообщении представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

1 августа украинский министр обороны Алексей Резников сообщал, что Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.

Тем временем Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации за минувшие сутки уничтожили в Харькове на территории завода "Украинские энергетические машины" две пусковые установки РСЗО HIMARS. Также в военном ведомстве сообщили, что за сутки "уничтожены 53 украинских националиста и иностранных наемников".