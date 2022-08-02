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Политика1 августа 2022 21:11

США передадут Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов

В рамках нового пакета украинской стороне выделят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня
София ГОНЧАРОВА
США передадут Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов

США передадут Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов

Фото: REUTERS

Американская сторона предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. Об этом журналистам рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также уточнил, что в рамках нового пакета украинской стороне выделят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровые артиллерийские установки.

22 июля этого года сайт KP.RU писал, что президент Штатов Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму до 175 миллиона долларов. Американский лидер дал поручение оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона.

Также сообщалось, что накануне Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.