США передадут Украине новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов Фото: REUTERS

Американская сторона предоставит Киеву новый пакет военной помощи на 550 миллионов долларов. Об этом журналистам рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он также уточнил, что в рамках нового пакета украинской стороне выделят дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и 155-миллиметровые артиллерийские установки.

22 июля этого года сайт KP.RU писал, что президент Штатов Джо Байден распорядился о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму до 175 миллиона долларов. Американский лидер дал поручение оказать содействие в виде "оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки" за счет ресурсов Пентагона.

Также сообщалось, что накануне Украина получила от Соединенных Штатов еще четыре реактивных системы залпового огня HIMARS.