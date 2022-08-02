Владимир Путин поздравил военных с Днем ВДВ Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин 2 августа в День Воздушно-десантных войск принес свои поздравления военным.

Глава государства отметил, что нынешнее поколение десантников неизменно проявляет профессионализм и мужество, в том числе при выполнении задач в спецоперации на Украине.

- Уверен, что вы и впредь будете надежно стоять на страже национальных интересов страны, вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи наших вооруженных сил. Желаю вам успехов и всего наилучшего, - говорится в поздравлении президента РФ, текст которого распространило Минобороны.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.