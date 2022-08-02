Россия отвергла обвинения Блинкена в использовании Запорожской АЭС в качестве военной базы Фото: Александр КОЦ

Российская сторона полностью отвергает заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена по поводу того, что РФ якобы использует Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в качестве военной базы. Об этом говорится в комментарии российской делегации.

- Мы полностью отвергаем подобные обвинения. РФ уже неоднократно заявляла о том, что действия наших военных не наносят никакой ущерб ядерной безопасности на Украине, а также не препятствуют нормальной работе станции, - сообщили российские представители.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти Украины прекратить провокации в отношении Запорожской АЭС, которая является крупнейшей в Европе. По словам дипломата, подобные действия чреваты ядерной аварией, последствия которой рискуют затронуть не только Незалежную.

Более того, администрация Запорожской области заявила, что в результате ударов беспилотников Вооруженных сил Украины были ранены 11 сотрудников Запорожской АЭС, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии.