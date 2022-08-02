ВСУ открыли огонь из М777 по подступающим к Артемовску войскам ЛНР Фото: REUTERS

Украинские силовики открыли огонь из американских артиллерийских гаубиц М777 по подступающим к Артемовску силам Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам командира батальона оборонного ведомства республики с позывным "Саид", ВСУ также используют кассетные боеприпасы с минами "лепесток".

- Работают (в районе Артемовска) из орудий 155 миллиметров импортных М777, - сообщил он РИА Новости.

В июне сообщалось, что бойцы Народной милиции ДНР ликвидировали корректировщика артиллерии ВСУ, наводившего американские гаубицы М777 на объекты в поселениях Верхнеторецкое, Новоселовка и Васильевка под Донецком.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.