В Рио-де-Жанейро "Хор Турецкого" исполнил русскую "Калинку" у статуи Христа-Искупителя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский музыкальный коллектив "Хор Турецкого" и арт-группа "Soprano" выступили в двух крупнейших бразильских городах - Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

Сначала концерт прошел 27 июля в Муниципальном театре Рио-де-Жанейро, а на следующий день, 28 июля, - в Мемориале Латинской Америки в Сан-Паулу.

Лидер и основатель хора Михаил Турецкий представил публике необычную новую программу "Песни единения" ("Unity Songs"), куда вошел ряд традиционных русских песен, классика, а также популярные бразильские композиции, в том числе гимн Рио-де-Жанейро "Чудесный город". Об этом сообщает "Российская газета".

Напомним, "Хор Турецкого" – музыкальный коллектив, основателем и лидером которого является народный артист России Михаил Турецкий. Главная фишка группы – многоголосье, живой звук и общение со зрителями. Диапазон участников проекта достигает 4,5 октав.