Победительницей конкурса "Миссис Россия-2022" стала москвичка Нина Банная Фото: Даниил ОПАРИН

Победительницей конкурса "Миссис Россия-2022" стала москвичка Нина Банная. Кроме титула она получила возможность сняться в сериале "Зины в деле", где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

Всего в этом году во всероссийском конкурсе принимали участи 25 красавиц со всей России. Самой молодой стала 21-лентяя участница из Ростова-на-Дону, а самой взрослой - 64-летняя мадам из Московской области.

Кстати, главное условие для участия в "Миссис Россия" - штамп в паспорте и наличие как минимум одного ребенка.

Ранее сообщалось, что в2022 году победительницей конкурса "Мисс Россия" стала Анна Линникова из Оренбурга. Девушке 22 года и сейчас она живет в Санкт-Петербурге. А звание первой вице-мисс присвоили Анне Будаевой, участнице от Республики Чувашия.