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Экономика2 августа 2022 2:26

"От плохого к ужасному": Европе предрекли ухудшение газового кризиса

Bank of America: Газовый кризис в Европе пойдет по ужасному сценарию
София ГОНЧАРОВА
Европе предрекли ухудшение газового кризиса

Европе предрекли ухудшение газового кризиса

Фото: REUTERS

Энергетический кризис в Европе продолжает набирать обороты, пишет портал Business Insider со ссылкой на исследование Bank of America.

- Ситуация с газом в ЕС только за последний месяц стремительно превращается из "плохой" в "ужасную", - отмечается в публикации.

Также сообщается, что странах Европы, вероятнее всего, не хватит запасов голубого топлива на зиму.

Недавно министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, прибыв на встречу глав МИД стран-членов ЕС, заявил, что Вена ощущает на себе последствия от антироссийских санкций, поскольку Москва является важным торговым партнером страны, в том числе по вопросу поставок природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами с расчетом в рублях. Этим государствам нужно будет открыть рулевые счета в российских банках, уточнил российский лидер.