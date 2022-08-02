Служба безопасности Украины терпит серьезный раскол Фото: REUTERS

В Службе безопасности Украины (СБУ) происходит раскол - сбежавших с подконтрольных России территорий обвинили в утере архивных документов и переходе на российскую сторону. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.

- По информации от источников в СБУ, между коллегами, сбежавшими с подконтрольных теперь России территорий, и новым поколением украинских контрразведчиков ... растет напряженность ... Старые кадры теряют доверие и позиции в силовом блоке. Наибольшие нарекания старшему поколению вменяют в небрежном отношении к гостайне, - сообщил источник агентства.

Накануне Министерство обороны России опубликовало видео брошенной и подбитой техники Вооруженных сил Украины в Лисичанске. На кадрах можно заметить бронеавтомобили «Козак», грузовики, БТР и "Газели". Также видно, что вокруг некоторых улиц населенного пункта выкопаны траншеи.

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года.