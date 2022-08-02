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Политика2 августа 2022 4:42

Пушков назвал диктат Евросоюза причиной присоединения Венгрии к санкциям против России

Сенатор отметил, что в Европейском союзе нельзя быть свободным от ЕС
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Алексей Пушков

Алексей Пушков

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российский сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что за присоединением Венгрии к антироссийским санкциям стоит диктат Евросоюза.

"Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует, - написал Пушков в своем телеграм-канале. - Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза все же нельзя".

Как ранее писал сайт kp.ru, страны Евросоюза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предпринять первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство.

Так, журналист Уильям Наттрасс считает это одним из очевидных признаков того, что европейское единство в отношении Украины рушится перед лицом экономического давления.

Напомним, Алексей Пушков заявил, что Европа совершит "самую большую глупость", если примет Украину в свои институты. По мнению Пушкова, в случае вступления Украины в ЕС европейские страны "станут объектом удвоенных истерик, постоянных провокаций с целью втянуть Европу в войну с Россией, неумеренных требований и постоянного политического шантажа".