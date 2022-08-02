Депутат Крупник призвал Минтранс проверить необоснованно высокие цены на продуты в аэропортах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не секрет, что цены на продукты питания в аэропорту кусаются. Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник призвал провести проверку по данному факту, так как часто счета даже за минимальный заказ очень завышены. Парламентарий обратился со своей инициативой на имя министра транспорта Виталия Савельева.

Крупник подчеркивает, что ему регулярно приходят обращения от граждан, в которых приводятся даже цены на еду в аэропортах: стоимость бутылки воды 0,5 л – 300 рублей, при этом в магазинах она стоит не более 50 рублей. Накрутка получается 200-300%.

- Цены на продукты питания или услуги общественного питания в аэропортах также вызывают у многих оторопь, — заявил собеседник RT.

При этом пассажиры лишены альтернативы и вынуждены покупать товар по неоправданно высоким ценам.

В связи с этим депутат просит провести проверку и если факты изложенные в письме подтвердятся, привлечь Федеральную антимонопольную службу, чтобы наказать недобросовестных предпринимателей.

Тем временем авиаэксперты приходят к выводу, что время дешевой авиации и доступных перелетов уходит в прошлое. Авиатопливо подорожало за год на 150% и почти в каждой стране повысили минимальную сумму топливного сбора, пишет газета "Известия".

Росавиация сообщила о продлении режима ограничения полетов в 11 аэропортов до 5 августа. Пока нельзя отправиться в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщает телеканал "360".