Шольц назвал безосновательной критику премьера Канады за возврат турбины "Газпрому"

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Критика премьер-министра Канады Джастина Трюдо за возвращение турбины для "Северного потока" "Газпрому" безосновательна, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова приводит издание Globe and Mail.

"Я считаю критику Джастина Трюдо и его правительства абсолютно безосновательной. Решение отправить турбину — едва ли услуга "Газпрому", - подчеркнул Шольц. - Это мощный сигнал поддержки Германии и Европы".

Немецкий политик выразил уверенность, что это решение лишила Россию "предлога сокращать или останавливать поставки газа".

Напомним, в кабинете министров ФРГ отказались назвать, где находится предназначенная для россисйского газопровода "Северный поток" турбина Siemens, которая ранее была доставлена в Германию после ремонта в Канаде.

Как писал сайт KP.ru, передача турбины для "Северного потока" из Канады в Германию является нарушением условий контракта. Об этом заявил заместитель председателя "Газпрома" Виталий Маркелов.

Он выразил опасения, что если конечной точкой доставки турбины из Канады будет являться Россия, канадские власти получат повод отозвать ранее выданные разрешения.