«Коммерсант»: Минюст разъяснил отличия между фейками и дискредитацией российской армии

Минюст разъяснил отличия между фейками и дискредитацией российской армии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции России подготовило два методических пособия, в которых разъясняются отличия между фейками о российской армии и дискредитацией ее действий в ходе спецоперации на Украине.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на копии методичек Минюста, «утверждение о факте», касающемся действий российских войск относится к статье о «распространении заведомо ложной информации», а «негативное мнение» о действиях Вооруженных сил РФ – к статье о дискредитации армии. Первое пособие разъясняет, как проводить судебную лингвистическую экспертизу в делах о публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии. Во второй методичке говорится о комплексной психолого-лингвистической экспертизе материалов о публичной дискредитации Вооруженных сил.

В материалах Минюста объясняется, что если информация подается в качестве утверждения о фактах и событиях, то это «позволяет установить ее ложность или достоверность». В этом случае задачей становится «установление способа подачи содержащейся в материале информации», сказано в пособии.

Если же человек высказал мнение или дал оценку действиям российской армии, то речь идет о дискредитации. Задачей здесь становится «установление типа экстремистского значения, выраженного в материале», отмечается в методичке. При этом Минюст предлагает три типа использования экстремистских значений: дискредитация использования Вооруженных сил РФ, дискредитация исполнения органами госвласти своих полномочий в целях защиты интересов РФ и ее граждан и побуждение к воспрепятствованию использования ВС РФ.

Ведомство отмечает, что под дискредитацией понимаются умышленные действия, направленные на подрыв доверия к органам власти и умаление их авторитета.