Посол России в Сербии считает, что за действиями Косово стоят США и Евросоюз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За действиями Косов стоят Соединенные Штаты и Евросоюз, заинтересованные в тлеющем конфликте на Балканах, считает посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Главное, конечно, за Приштиной стоят Вашингтон и стоит Евросоюз, который, вопреки своим интересам, выполняет указания из Вашингтона. А Вашингтону выгоден тлеющий конфликт, ему выгодно сохранение ситуации на грани срыва», – заявил дипломат в эфире «Соловьев.Live».

Напомним, ранее сербский президент Александар Вучич заявлял, что армия самопровозглашенного Косово намерена напасть на северную часть Сербии.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косова.

Как писал сайт KP.RU, власти Сербии и самопровозглашенного Косова пришли к компромиссу: Приштина отложила введение запрета на сербские документы и автомобильные номера.