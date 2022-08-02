Дело о нападении на вдову Александра Градского передали в суд

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело о нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко. Перед судом предстанет один из участников группировки, обвиняемой в совершении этого преступления.

Дело будет рассматриваться Наро-Фоминским горсудом Подмосковья.

«16 января 2022 года злоумышленник совместно с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы инициировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля под управлением Марины Коташенко», - отмечают в силовом ведомстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, злоумышленники отняли у вдовы Градского наличные деньги и ценности на сумму 100 миллионов рублей. Под дулом пистолета Коташенко открыла преступникам дверь в свой дом и отдала все ценные вещи, которые были внутри. Позднее сотрудники полиции обнаружили белый Mercedes, на котором скрылись ограбившие вдову композитора. Спустя несколько дней подозреваемые в нападении на Коташенко были задержаны правоохранителями.