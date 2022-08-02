Alpha Research: половина жителей Болгарии поддерживают политику России

Половина болгаров поддерживают политику России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Примерно половина населения Болгарии поддерживает политику России. Об этом сообщает радиостанция BNR со ссылкой на данные социологического агентства Alpha Research.

Социологи выяснили, что одна половина респондентов выразила поддержку возможного курса на сближение с Кремлем, в то время как другая - высказалась за следование антироссийской политики Европы.

Агентство уточнила, что большинство сторонников России в Болгарии придерживаются "левых взглядов", а проевропейски настроенные избиратели – симпатизируют центристским и правым партиям.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент Болгарии Румен Радев распустил правительство республики, назначив служебный кабмин, а также объявил досрочные парламентские выборы. До выборов временный кабмин возглавит Гылыб Донев, которое ранее занимал должность министра труда в служебных правительствах.

Напомним, посол России Элеонора Митрофанова сообщила, что поставки российского газа в Болгарию возобновятся, если София начнет выполнять требования "Газпрома" и платить за голубое топливо в рублях.