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В мире2 августа 2022 9:23

Российский посол не исключил, что Сербия может обратиться к РФ за военной помощью

Белград может запросить военную помощи у Москвы в случае обострения ситуации в Косово
Александр КИСЛОВ
Белград может запросить военную помощи у Москвы в случае обострения ситуации в Косово

Белград может запросить военную помощи у Москвы в случае обострения ситуации в Косово

Фото: REUTERS

Сербия может обратить за военной помощью к РФ на фоне резко обострившейся ситуации в Косове и Метохии. С таким заявление выступил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Мы не исключаем никакого варианта развития событий, тем более если наложить происходящее в Сербии, в Косове и на Балканах в целом в общий геополитический контекст», - сообщил дипломат в эфире «Соловьев.Live».

По его словам, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос Сербии о военной помощи в случае, если он поступит.

Боцан-Харченко уверен, что тлеющий конфликт между Сербией и непризнанной республикой Косово выгоден исключительно США и Евросоюзу, которые недовольны пророссийской политикой сербского руководства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия полностью поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косова.