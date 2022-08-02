Зеленский разрешил иностранцам продлевать контракт на службу в украинской армии на 10 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, разрешающий иностранцам продлевать контракт на прохождение службы в Вооруженных силах страны на срок до 10 лет.

Как сказано в документе, опубликованном на сайте офиса украинского лидера, «во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен сроком от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе».

Также согласно новому указу, иностранцам на службе в украинской армии будет предоставляться ежегодный отпуск – его продолжительность зависит от выслуги лет. Так, при выслуге менее 10 лет отпуск составит 30 календарных дней, от 10 до 15 лет – 35 дней, а от 15 до 20 лет – 40 дней. При выслуге более 20 лет иностранцы могут рассчитывать на отпуск продолжительностью 45 дней.

Ранее иностранцам разрешалось продлевать контракт на службу в ВСУ до пяти лет.