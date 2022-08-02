Роспотребнадзор в День ВДВ предупредил, что купаться в фонтанах опасно

Роспотребнадзор призывает не купаться в фонтанах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купаться в фонтанах не рекомендуется, так как это опасно для здоровья. Соответствующую рекомендацию Роспотребнадзор опубликовал в своем телеграм-канале 2 августа 2022 года, в День Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Ведомство напомнил, что вода в фонтанах не предназначена для купания, и поэтому не проходит такой обработки, как в бассейнах. Кроме того, в ней нередко плавают птицы и животные, которые могут быть переносчиками различных инфекций.

"Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами, - уточнили в Роспотребнадзоре. - Самые неприятные "гости" воды в фонтане — энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А".

Надзорный орган также обратил внимание, что к некоторым фонтанам подведена подсветка, а случайное ее повреждение при купании может привести к поражению электрическим током.

Напомним, российский лидер Владимир Путин поздравил военных в День Воздушно-десантных войск. Глава государства отметил, что нынешнее поколение десантников неизменно проявляет профессионализм и мужество, в том числе при выполнении задач в спецоперации на Украине.

Глава государства также выразил уверенность, что десантники и впредь будут надежно стоять на страже национальных интересов страны и вносить значимый вклад в укрепление боевой мощи российских вооруженных сил.