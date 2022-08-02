"ВКонтакте" подтвердила, что пост на странице Медведева был опубликован сторонним пользователем

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители “ВКонтакте” подтвердили, что пост на странице Дмитрия Медведева в соцсети был опубликован сторонним пользователем, сообщает РИА “Новости”.

В настоящее время выясняется причина произошедшего.

Ранее KP.RU сообщал, что страницу Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" взломали, об этом рассказал помощник политика Олег Осипов. Он уточнил, что последний пост в указанной соцсети, который публиковал зампред российского Совбеза, касался празднования Дня Военно-морского флота России.

Также ранее Медведев заявил, что Россия будет поражать “центры принятия решений”, если Киев обстреляет ее территорию. Замглавы российского Совбеза допустил, что конечные центры принятия решений украинскими войсками находятся “не на территории Киева”.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 августа 2022 года можно прочитать здесь.