Захарова обвинила США в дестабилизации мира из-за возможного визита Пелоси на Тайвань

Мария Захарова Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Соединенные Штаты несут миру только дестабилизацию, не урегулировав ни одного конфликта. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова во вторник, 2 августа 2022 года.

"Вашингтон несёт миру дестабилизацию, - написала дипломат в своем телеграм-канале. - Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированы".

В качестве очередного подтверждения Захарова привела планируемый визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По словам представителя МИД РФ, на этом фоне Китай приостановил ряда продовольственных товаров Тайваня, в том числе чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей.

Как ранее писал сайт KP.RU, МИД Китая заявил о готовности жестко ответить на вероятный визит на Тайвань Нэнси Пелоси.

"Мы готовы похоронить любого врага. Играя с огнем, вы наверняка подожжете себя", - написал в своем аккаунте в Twitter официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Цао Уи.

Напомним, стало известно, что Нэнси Пелоси все же посетит Тайвань. Объявлено, что визит запланирован на 2-3 августа. Предположительно, Пелоси побывает в тайваньском парламенте и встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.