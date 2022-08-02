Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян в США

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден назначил координатора по борьбе с распространением оспы обезьян в стране, им стал Роберт Фентон из агентства по управлению в ЧС (FEMA), об этом сегодня, 2 августа, сообщили в Белом доме.

“Президент Байден назначил Роберта Фентона из FEMA национальным координатором Белого Дома по борьбе с распространением оспы обезьян, а доктора Деметра Даскалакиса - заместителем национального координатора Белого Дома по борьбе с распространением оспы обезьян. Фентон и Даскалакис будут руководить стратегией и операциями администрации по борьбе с нынешней вспышкой оспы обезьян", - уточняется в заявлении, опубликованном сегодня на сайте Белого Дома.

Ранее в США призвали переименовать оспу обезьян из-за толерантных соображений.

Также в США попросили зарегистрироваться всех представителей ЛГБТ для прививки от оспы обезьян. Американские эпидемиологи уже предупредили, что вирус оспы обезьян легче всего передается при гомосексуальном половом контакте, и определенные категории граждан подвержены самому высокому риску заражения.