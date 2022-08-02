Россия надеется на обеспечение Украиной безопасности судов в портах Черного моря

Захарова заявила, что Россия рассчитывает на обеспечение Украиной безопасности судов в портах Черного моря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти России рассчитывают, что Украина выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в портах Черного моря, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Мы рассчитываем, что Киев выполнит свои обязательства по обеспечению безопасности судов в черноморских портах и в территориальных водах Украины», – сказала дипломат на брифинге.

Представитель МИД РФ отметила, что Россия предостерегает от попыток отказаться от выполнения второй части продуктовой сделки, которая касается экспорта российского зерна.

Как писал сайт KP.RU, ранее Турция, Россия, Украина и ООН заключили сделку, которая предусматривает вывоз зерна из портов Одессы, Черноморского и Южного. Для выполнения данного договора в Стамбуле создается совместный координационный центр.

Соглашение предусматривает, что разминирование в территориальных водах Украины проводиться не будет, поскольку это требует много времени, а корабли с зерном будут выходить из портов Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов.