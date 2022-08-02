United Daily News: Делегация Пелоси забронировала целый этажа в отеле Grand Hyatt в Тайбэе

Делегация Пелоси забронировала целый этажа в отеле Grand Hyatt в Тайбэе Фото: REUTERS

Делегация спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в ходе визита на Тайвань остановится в отеле Grand Hyatt в Тайбэе.

По информации United Daily News, в нем делегация забронировала целый этаж, на котором расположены 48 номеров. Отмечается, что Grand Hyatt хорошо зарекомендовал себя во время прошлых визитов американских чиновников и политиков на Тайвань. Как подчеркивается в сообщении, этот отель отвечает требованиям США по безопасности.

Как писал сайт KP.Ru, одним из следующих мест, которые посетит Пелоси в ходе азиатского турне, может стать Тайвань. Китайские эксперты полагают, что этот визит спикера Палаты представителей Конгресса США может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя.

Тем временем китайские авианосцы вышли в море на фоне возможного визита Пелоси на Тайвань.