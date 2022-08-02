"Ведомости": руководство Госдумы соберется на экстренное заседание

Госдума планирует провести новое внеочередное заседание Совета Думы 11 августа 2022 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума планирует провести новое внеочередное заседание Совета Думы 11 августа 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в нижней палате парламента.

Отмечается, что в ходе экстренного внепланового заседания руководством ГД будет обсуждаться «рассылка законопроектов, внесенных правительством России». О каких именно документах может идти речь, не уточняется.

Однако источники издания не исключают, что перед заседанием в его повестку могут быть добавлены и другие вопросы.

Ранее Госдума РФ в полном составе собиралась на экстренное заседание. Оно прошло 15 июля нынешнего года. В ходе заседания депутаты приняли ряд правительственных законопроектов, а также утвердили назначение министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на пост вице-премьера федерального правительства.