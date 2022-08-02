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Политика2 августа 2022 11:00

"Ведомости": руководство Госдумы соберется на экстренное заседание

Совет Думы может собраться на внеплановое заседание 11 августа
Александр КИСЛОВ
Госдума планирует провести новое внеочередное заседание Совета Думы 11 августа 2022 года.

Госдума планирует провести новое внеочередное заседание Совета Думы 11 августа 2022 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума планирует провести новое внеочередное заседание Совета Думы 11 августа 2022 года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на собственные источники в нижней палате парламента.

Отмечается, что в ходе экстренного внепланового заседания руководством ГД будет обсуждаться «рассылка законопроектов, внесенных правительством России». О каких именно документах может идти речь, не уточняется.

Однако источники издания не исключают, что перед заседанием в его повестку могут быть добавлены и другие вопросы.

Ранее Госдума РФ в полном составе собиралась на экстренное заседание. Оно прошло 15 июля нынешнего года. В ходе заседания депутаты приняли ряд правительственных законопроектов, а также утвердили назначение министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова на пост вице-премьера федерального правительства.