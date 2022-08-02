Песков не уверен, что Пелоси долетит до Тайваня

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайвань.

Официальный представитель Кремля заявил журналистам, что сейчас в этом вопросе пока ничего не ясно. В частности, нет уверенности в том, что политик вообще долетит до территории острова.

"Мы сейчас, наверное, с вами с уверенностью не можем доподлинно сказать, долетит она туда или не долетит. Но все, что связано с этим азиатским турне и возможным посещением Тайваня, конечно, носит сугубо провокационный характер", - констатировал Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, авианосцы Китая "Ляонин" и "Шаньдун" покинули порты и вышли в море перед возможным визитом Нэнси Пелоси на Тайвань.

По оценке китайских журналистов, выдвижение военных кораблей в море может говорить об усилении противостояния между Китаем и США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.