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Политика2 августа 2022 10:44

Песков заявил о солидарности России с Китаем по вопросу Тайваня

Представитель Кремля отметил, что США выбрали путь конфронтации
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия солидарна с Китаем по вопросу Тайваня на фоне возможного визита на территорию острова спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси без разрешения властей КНР. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 2 августа 2022 года.

"Понятно его [Китая] весьма и весьма чувствительное отношение к этой проблеме. Оно абсолютно оправданно, - подчеркнул Песков. - И вместо того, чтобы с уважением к этой чувствительности относиться, к сожалению, Соединенные Штаты выбирают путь такой конфронтации".

Напомним, Россия не меняла позицию по тайваньскому вопросу и продолжает исходить из того, что существует единый Китай, а Тайвань – это его часть. Об этом заявила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.